«Королева России» устроила скандал из-за телесюжета с ее участием

Элина Воронцова, завоевавшая титул «Королева России — 2019», закатила скандал после выхода в эфир сюжета с ее участием.

В беседе с «360» она объяснила, почему угрожала автору этого материала.

По словам Воронцовой, ее пригласили на передачу про консумацию в роли эксперта по семейным отношениям, а затем путем монтажа и закадрового текста, сделали ее главной героиней сюжета, посвященному разводу мужчин на деньги.

«Подмена ролей была очень ярко выраженной», — заявила «Королева России» телеканалу, отметив, что телевизионщик не имел никакого права порочить ее честь.

Воронцова рассказала, что после просмотра она со своим мужем и PR-директором связались с журналистом по имени Михаил. Он поначалу признал свою вину и обещал переписать сценарий, а потом отказался это делать.

Такое поведение Михаила сильно разгневало девушку. В итоге Telegram-канал Mash опубликовал ее аудиопослание, в котором она матерится и угрожает автору сюжета, обещая ему в будущем серьезные проблемы с поиском работы.

«Королева красоты» требует, чтобы журналист полностью переписал сценарий и переделал сюжет, чтобы она получилась «хорошей девочкой», которая «замужем за любимым мужчиной».

Ранее «Ридус» писал о том, что работницы сферы эскорт-услуг обратились к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой ввести модерацию в мессенджере. Девушки пожаловались на травлю, публикацию откровенных фотографий даже тех, кто не имеет отношения к эскорту, а также шантаж.