Информация об ампутации рук у россиянки в Доминикане не подтвердилась

Среди пострадавших россиян в ДТП в Доминикане нет 12-летней девочки, лишившей обеих рук, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, она не знает откуда появилась такая информация.

«У пострадавших в ДТП на территории Доминиканской республики есть травмы разной степени тяжести, но там нет сочетания „12-летняя девочка и руки“», — сказала собеседница агентства.

При этом она отказалась перечислять травмы, полученные российскими туристами в Доминикане. По ее данным, сейчас в больницах находятся 29 человек.

Ранее руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал, что одна из пострадавших россиянок лишилась рук (по данным Telegram-канала Mash, речь шла о 12-летней девочке). Позже Евдокимов сообщил, что 12-летней девочке, получившей травму в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку, пишет агентство.

Как ранее сообщал «Ридус», ДТП произошло во вторник, 26 ноября. Перед двигавшимся в сторону аэропорта автобусом, в котором находились 39 туристов из России, на дорогу выскочил грузовик, в результате чего транспортные средства столкнулись. Автобус опрокинулся.

По некоторым данным, пострадали 27 россиян. Погибших нет, но состояние как минимум 15 российских граждан оценивается как критическое.