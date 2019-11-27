Информация об ампутации рук у россиянки в Доминикане не подтвердилась

Среди пострадавших россиян в ДТП в Доминикане нет 12-летней девочки, лишившей обеих рук, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.
По ее словам, она не знает откуда появилась такая информация.
«У пострадавших в ДТП на территории Доминиканской республики есть травмы разной степени тяжести, но там нет сочетания „12-летняя девочка и руки“», — сказала собеседница агентства.
При этом она отказалась перечислять травмы, полученные российскими туристами в Доминикане. По ее данным, сейчас в больницах находятся 29 человек.
Ранее руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал, что одна из пострадавших россиянок лишилась рук (по данным Telegram-канала Mash, речь шла о 12-летней девочке). Позже Евдокимов сообщил, что 12-летней девочке, получившей травму в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку, пишет агентство.
Как ранее сообщал «Ридус», ДТП произошло во вторник, 26 ноября. Перед двигавшимся в сторону аэропорта автобусом, в котором находились 39 туристов из России, на дорогу выскочил грузовик, в результате чего транспортные средства столкнулись. Автобус опрокинулся.
По некоторым данным, пострадали 27 россиян. Погибших нет, но состояние как минимум 15 российских граждан оценивается как критическое.
Комментарии (2)
Если руки нет, но её каким то образом удалось спасти, ... что ? Бред. Что-то тут не чисто.
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