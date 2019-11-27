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Опубликовано видео, компрометирующее экс-жену хоккеиста Зайцева

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© youtube.com

© youtube.com

На фоне громкого скандала, который произошел между играющим в НХЛ российским хоккеистом Никитой Зайцевым и его бывшей женой Маргаритой, в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшая несколько эпизодов из личной жизни экс-супруги спортсмена.

По словам отца хоккеиста Игоря Зайцева, в полицию предоставлены материалы, на которых якобы видно, как женщина издевается над одной из его внучек.

«В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной, в тот момент, когда рядом находятся дети», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее бывшая жена Никиты Зайцева сообщила в полицию, что возглавляемые им неизвестные люди похитили у нее детей. Отец хоккеиста назвал враньем обвинения в похищении внучек. Узнав о разразившемся скандале, играющий за океаном в клубе «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев вылетел в Москву, из-за чего ему даже пришлось пропустить матч.

На одних кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как женщина с криками подскакивает к плачущей девочке и грубо с ней обращается. На других — эта же женщина запечатлена в компании своего нового возлюбленного.

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