Две недели подряд россияне будут работать по два дня

В последнюю рабочую неделю уходящего года и в первую неделю 2020-го россиянам придет работать всего по два дня.

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством, на работу надо будет выйти 30 и 31 декабря, а также 9 и 10 января.

Ранее в Роструде заявили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным днем для своих сотрудников по собственной инициативе. Однако предоставление работникам дополнительного выходного дня сверх предусмотренного трудовым законодательством может повлечь за собой уменьшение заработной платы, поскольку рабочее время сократится.

Если же 31 декабря все же придется работать, то уйти домой можно будет на час раньше, так как этот день предшествует нерабочему праздничному дню, пишет РИА Новости.

Напомним, на днях губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых «обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Жвачкина сразу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. «Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — сказала она журналистам.

После комментария Плетневой в СМИ выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (франкция ЛДПР), заявив о готовности поддержать идею сделать 31 декабря выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней в году.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря 2019 года надо работать, поскольку последний день этого года приходится на вторник и никаких особых причин делать его выходным нет.