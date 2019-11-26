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001126

Из горящего дома в Уфе эвакуировали 70 человек

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© "ВКонтакте" МЧС

© "ВКонтакте" МЧС

Около 70 жильцов многоэтажного дома в Уфе эвакуировали вечером 26 ноября из-за пожара в квартире на пятом этаже. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, никто не пострадал.

Пожар возник в 21:49 по местному времени (19:49 мск) на улице Мушникова. Его площадь составила 20 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось в течение получаса. Из здания вывели 70 человек, среди которых — восемь детей.

В тушении огня участвовали 12 единиц техники и 41 человек. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи.

«На месте пожара находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — сказано в сообщении спасателей.

Два дня назад крупный пожар произошел в ресторане в Сургуте.

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