Двое детей погибли от отравления в Крыму

Женщина и трое ее детей отравились неизвестным веществом в Симферополе. Десятимесячный малыш умер до приезда врачей скорой помощи, восьмилетняя девочка скончалась в больнице. Пятилетний мальчик и его мать проходят лечение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проведена проверка газового и вентиляционного оборудования в доме в Железнодорожном районе Симферополя, где проживала семья. Утечек бытового или источников угарного газа не найдено. Не выявили и неисправностей вытяжки и вентиляции. Опрошены свидетели, а также проведен следственный эксперимент.

Приоритетной версией гибели людей в Следственном комитете называют «отравление веществом неясной этиологии». Будут проведены все виды необходимых экспертиз. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статья 109 УК РФ)», — сказано в сообщении СК РФ.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Накануне двое взрослых и 29 школьников отравились газом в Нижегородской области.