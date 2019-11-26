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Двое детей погибли от отравления в Крыму

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© СК РФ

© СК РФ

Женщина и трое ее детей отравились неизвестным веществом в Симферополе. Десятимесячный малыш умер до приезда врачей скорой помощи, восьмилетняя девочка скончалась в больнице. Пятилетний мальчик и его мать проходят лечение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проведена проверка газового и вентиляционного оборудования в доме в Железнодорожном районе Симферополя, где проживала семья. Утечек бытового или источников угарного газа не найдено. Не выявили и неисправностей вытяжки и вентиляции. Опрошены свидетели, а также проведен следственный эксперимент.

Приоритетной версией гибели людей в Следственном комитете называют «отравление веществом неясной этиологии». Будут проведены все виды необходимых экспертиз. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статья 109 УК РФ)», — сказано в сообщении СК РФ.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Накануне двое взрослых и 29 школьников отравились газом в Нижегородской области.

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Комментарии (1)

  • Small 249cbb5ebf
    Иван Королевсегодня, 22:35

    У меня вдруг возникла мысль, а не отравили ли их чем -то специально, хотя думаю следствие установит все быстро, когда придут результаты анализов.

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