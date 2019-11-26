Из-за природного пожара в Калифорнии эвакуированы более 6 тысяч человек

Более 6,3 тыс. местных жителей эвакуированы на юге Калифорнии из-за сильного природного пожара.

Огонь охватил холмы над городом Санта-Барбара, население которого составляет около 92 тысяч человек, сообщает Associated Press.

По данным агентства, пожар уже уничтожил более 3000 гектаров леса. Примерно 2,4 тыс. домов и различных построек находятся под угрозой. Без электричества остались около 1,4 тыс. потребителей, а отключить его в целях предосторожности могут в 14 тыс. домов.

В ликвидации пожара принимают участие более 600 пожарных.