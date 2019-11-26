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Адвоката и бывшего участкового обвинили в мошенничестве в Подмосковье

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© СК РФ

© СК РФ

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему подмосковному участковому и адвокату областной коллегии. Они пообещали женщине, в отношении которой велось следствие, договориться об условном наказании вместо реального и получили за свои труды 2,3 миллиона рублей. Оба «предпринимателя» арестованы.

«В результате обвиняемые обманным путем завладели денежными средствами подзащитной в размере 2 300 000 рублей, которые были им переданы якобы для решения вопроса об избрании в отношении нее меры пресечения не связанной с лишением свободы и о вынесении судом приговора в виде трех лет лишения свободы условно без возмещения причиненного материального ущерба. Завладев денежными средствами, обвиняемые разделили их между собой и распорядились впоследствии по своему усмотрению», — сказано в сообщении СК РФ.

Адвокату Московской областной коллегии адвокатов и бывшему участковому уполномоченному, уже имеющему судимость по факту злоупотребления должностными полномочиями, предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В начале октября мошенник продал чужую квартиру в Москве, подделав электронную подпись.

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