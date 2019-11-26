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Шнуров заявил об агрессивности российского общества

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным».

По его словам, это происходит из-за того, что энергия россиян «не выплескивается в созидательный труд».

«Агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло», — пояснил музыкант в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — приводит его слова РИА Новости.

Шнуров выразил свое убеждение в том, что агрессия уменьшится только в том случае, если люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.

Ранее Сергей Шнуров заявил о возможной смене солиста группировки «Ленинград».

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