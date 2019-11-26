СМИ узнали о свидании, после которого следователь из Сочи покончила с собой

Журналистам «Лайфа» удалось узнать подробности отношений сочинского следователя Марии Клочковой с ее коллегой, которого родные девушки обвиняют в изнасиловании и доведении до суицида.

Есть все основания предполагать, что 6 октября после празднования Дня уголовного розыска Мария действительно оказалась в гостинице наедине с этим мужчиной.

По словам администратора отеля, тот самый оперативник забронировал номер и приехал туда около трех часов ночи вместе с Марией. Однако через несколько часов молодой человек спустился на ресепшен и попросил вызвать скорую. Врачам девушка сказала, что ей плохо и кружится голова.

Изданию стал известен диагноз, поставленный медиками: кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы.

В сообщении Telegram-канала Life Shot указывается, что в ту ночь с Марией Клочковой находился Алан Парастаев. «Лайф» также разместил его фото.

Напомним, что 23-летняяя девушка покончила с собой 23 ноября. Родные погибшей полагают, что Марию изнасиловал ее коллега по Хостинскому отделу полиции, именно это и стало причиной суицида. В качестве доказательства они предъявили справку из больницы.

Позже региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».