ЭИСИ представил очередную подборку лучших региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередную подборку лучших управленческих практик, которые реализуются в регионах России.

На этот раз в пятерку лучших практик вошли следующие проекты:

программа по увеличению поддержки семей с детьми (Ульяновская область);

программа по увеличению бюджетных мест для обучения педагогов (Костромская область);

компенсация обучения в ординатуре (Алтайский край);

мобильное приложение по контролю уборки снега (Московская область);

переход на электронный рецепт (Белгородская область).

В Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова стартовала программа по увеличению поддержки семей с детьми. Так, с 1 января 2020 года в регионе вступает в силу закон, наделяющий многодетные семьи правом на получение финансовой помощи из областного бюджета для строительства частного дома. Выплаты будут осуществляться несколькими способами: либо семьи смогут получить до 300 тысяч рублей на первоначальный взнос по кредиту для строительства дома, либо предоставляется единовременная выплата в размере 700 тысяч рублей на компенсацию затрат по завершению строительства жилого дома после его регистрации.

Еще одно новшество — единовременная выплата молодым семейным парам, где женщина не достигла возраста 25 лет. Такие семьи смогут с 2020 года претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

«Проект региональной поддержки в Ульяновской области хорош не только тем, что выделяются дополнительные средства в помощь семьям с детьми, но и тем, что к оказанию этой помощи подходят вариативно, опираясь на потребности семей. Особенно хочется отметить поддержку молодых семей с мамами, не достигшими 25 лет. Сегодня вопрос о первом ребенке стоит остро во многих регионах. Молодым людям, еще не имеющим опыта жизни с детьми и воспитания детей, бывает сложно решиться на этот шаг, и любые меры, снимающие беспокойство молодой семьи на этот счет, нужно приветствовать», — прокомментировала политконсультант Алена Август.

Костромской государственный университет по поручению губернатора региона Сергея Ситникова со следующего года начнет подготовку специалистов среднего звена для местных образовательных учреждений. Выпускники девятых и одиннадцатых классов смогут бесплатно получить специальности «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование» и «физическая культура». Власти Костромской области полагают, что такая практика позволит в среднесрочной перспективе решить проблему с дефицитом кадров в сфере образования.

Нехватка учителей сдерживает развитие региона, ухудшает качество человеческого капитала. Чем дольше длится ситуация, когда детей некому учить, тем больше накапливается ущерб для экономики и общества. Поэтому повышение гибкости системы образования в деле обучения новых кадров должно быть одной из ключевых задач для руководителей отрасли, которая славится своим консерватизмом. Глава региона, который обеспечит прорывные результаты в этом направлении, значительно улучшит свои собственные карьерные перспективы, — считает руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Вместе с тем, в Алтайском крае собираются компенсировать молодым медикам обучение в ординатуре. В 2019 году компенсацию в размере 150 тысяч рублей за каждый год обучения получат 27 человек. На эти цели из краевого бюджета уже выделено четыре миллиона рублей.

Власти Московской области запустили мобильное приложение, которое поможет контролировать работу дворников, убирающих снег. Теперь дворники обязаны делать фотографии территории до и после уборки, а результат отправлять в систему. Если есть жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит соответствующее уведомление, и он уже проверяет, действительно ли убран двор.

В Белгородской области заработал электронный сервис «Электронный рецепт». Теперь с помощью специального приложения пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу.

«Практика призвана ускорить переход на использование цифровых технологий в сфере здравоохранения. Электронные рецепты позволяют снизить нагрузку на специалистов в части оформления и контроля за бумажными документами. А для пациентов это возможность более оперативно решать вопросы в медицинских учреждениях и аптеках", - руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.







