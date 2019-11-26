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МАК опубликовал окончательный отчет о крушении «Боинга» в Ростове-на-Дону

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© AP/TASS

© AP/TASS

Пассажирский Boeing 737−800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года из-за ошибок летчиков.

Как отмечается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), перед катастрофой командир экипажа впал в ступор и не реагировал на подсказки второго пилота, которые были верными.

В документе также указано на то, что дополнительными причинами крушения лайнера стали недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — приводит ФАН заключение специалистов.

Напомним, Boeing потерпел крушение 19 марта 2016 года в 03:42 мск в аэропорту Ростова-на-Дону. Пилоты приняли решение сажать самолет, несмотря на плохую погоду и предупреждения местных диспетчеров. В результате катастрофы погибли 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

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