Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед с намеком на его киногероя

Неожиданный презент преподнесла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она подарила своему коллеге велосипед, заинтриговав тем самым многих, особенно украинцев, которые вспомнили о том, что Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» президента Украины Василия Голобородько, ездившего на работу на велосипеде.

Пользователи соцсетей предположили, что подарок Кальюлайд может означать своеобразный «троллинг».

Комментируя украшающую велосипед металлическую именную табличку, телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что там должна стоять другая фамилия. «Только надо было написать не Зеленскому, а Голобородько, — опубликовал он пост в Twitter. — Зеленский все больше на „Тесле“».

Другой пользователь Twitter выдвинул и такую версию: «Может, Кальюлайд что-то знает и намекает: «Вова, крути педали, пока не наподдали»?".

Как отмечает ФАН, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с женой Еленой в Эстонию с официальным визитом.