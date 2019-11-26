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Путин рассказал, что для молодого поколения является самым важным

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Молодому поколению важно максимально реализовать себя в современном мире, который отличается бурным развитием высоких технологий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», состоявшегося в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Глава государства обратился к участникам мероприятия в режиме телемоста, передает ТАСС.

Мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут реализовать себя на благо своей семьи и всей страны, — сказал Путин.

По словам президента, только в 2019 году около четверти миллиона молодых россиян решили связать свою жизнь с крупными предприятиями РФ, которые занимаются разработкой новых материалов, лекарственных препаратов, беспилотных транспортных средств, а также проводят генетические исследования.

© kremlin.ru

«Все это определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и внуков, это востребовано сегодня», — добавил Владимир Путин.

В заключение президент призвал молодых людей «идти только вперед» и «добиваться больших достижений».

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Комментарии (1)

  • Small e84160f5ef
    Demid Volkovсегодня, 15:19

    Полностью согласен ведь нашо прошлое учит нас не совершать ошибки в будущем

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«Как можно наказывать за низкую зарплату?»: россияне могут лишиться пенсии

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© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Россияне, чьи официальные доходы равны 11 000 рублей и менее, могут не заработать страховую пенсию. В ноябре Правительство России подписало документ, согласно которому предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 году составит 11 833 рубля.

Рядовым гражданам непонятно, откуда взялась такая цифра. Эксперты поясняют, что годовая предельная величина базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 года составит 1,292 млн рублей, или 107 666 руб. в месяц. Если учесть, что в текущем году она равна 1,150 млн руб., то получается что за год предельный заработок вырастет на 142 тыс. рублей или на 11 833 рублей в месяц.

Такая большая сумма получилась, потому что сначала правительство высчитало среднемесячную зарплату по всей России на 2020 г., затем умножило ее на 12 месяцев и потом еще дополнительно увеличило ее на повышающий коэффициент 2,2.

«То есть в этом году надо получать зарплату не меньше 96 тыс. руб. в месяц, а в следующем уже 107 тыс. руб. Сколько за это дадут баллов? С 2015 по 2021 их максимальное количество постепенно увеличивается — с 7,39 до 10. В 2019-м можно заработать максимум 9,13, в 2020-м — 9,57, а в 2021-м — 10 баллов. И дальше при очень высоком заработке можно будет получать по 10 баллов в год». — прокомментировала ситуацию с страховой частью пенсии замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Если сейчас зарплата человека составляет 20 тыс. рублей, то за нее полагается 2 пенсионных балла в год, что меньше 200 рублей к будущей пенсии. В будущем, если зарплата не будет увеличиваться, тогда и двух баллов не начислят.

«Это, конечно, абсурд! Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Есть регионы, где зарплата 20−25 тыс. рублей считается очень хорошей, а значит, в будущем нас ждет серьезное региональное расслоение и дискриминация пенсионеров по субъектам», — негодует профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова.

По мнению эксперта, это в своей основе неверная схема, однако она уже запущена в действие. Тучкова прогнозирует тяжелые социальные последствия в будущем: те, кто сегодня получает до 10 тыс. рублей, даже при наличии пенсионного возраста и большого стажа могут совсем не заработать страховую часть пенсии. И только при наступлении пенсионного возраста государство назначит социальную пенсию.

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+0

Комментарии (0)

  • Small e84160f5ef
    Demid Volkovсегодня, 15:19

    Полностью согласен ведь нашо прошлое учит нас не совершать ошибки в будущем

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