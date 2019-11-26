Путин рассказал, что для молодого поколения является самым важным

Молодому поколению важно максимально реализовать себя в современном мире, который отличается бурным развитием высоких технологий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», состоявшегося в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Глава государства обратился к участникам мероприятия в режиме телемоста, передает ТАСС.

Мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут реализовать себя на благо своей семьи и всей страны, — сказал Путин.

По словам президента, только в 2019 году около четверти миллиона молодых россиян решили связать свою жизнь с крупными предприятиями РФ, которые занимаются разработкой новых материалов, лекарственных препаратов, беспилотных транспортных средств, а также проводят генетические исследования.

«Все это определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и внуков, это востребовано сегодня», — добавил Владимир Путин.



В заключение президент призвал молодых людей «идти только вперед» и «добиваться больших достижений».