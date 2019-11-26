МОТ попросила увеличить социальные расходы на 500 миллиардов долларов в год

Мировое сообщество должно увеличить более чем на 500 миллиардов долларов ежегодные расходы на нужды самых незащищенных слоев общества — детей, матерей, инвалидов и пенсионеров. Это позволит обеспечить всеобщую базовую социальную защиту, сказано в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном вечером 25 ноября в Женеве.

«Расходы на покрытие потребностей должны резко возрасти, чтобы достичь всеобщего охвата основным набором мер социальной защиты», — цитирует ТАСС текст документа.

Средства необходимы для выплаты детских пособий, помощи матерям с младенцами, пенсий по инвалидности и по возрасту. В основе доклада — изучение текущей ситуации в 134 странах мира. По данным МОТ, сейчас только 8,5% детей на Земле социально защищены. В странах, имеющих низкий доход на душу населения, пенсии получают лишь 15,3% пожилых людей. В государствах со средними и высокими доходами — 35% и 90%.

Заместитель директора департамента социальной защиты МОТ Валери Шмитт выразила уверенность в том, что всеобщая социальная защита способна стать целью массированных инвестиций, в том числе — международной помощи на развитие стран с низкими доходами.

Эксперты МОТ подсчитали, что для охвата мерами поддержки всех детей, женщин, инвалидов и пожилых людей нужно увеличить ежегодные траты стран с низкими доходами на 5,6% ВВП, что составит 27 миллиардов долларов. В странах со средними доходами — 1,9% ВВП (136 миллиардов), в государствах с высокими доходами на 1,4% ВВП (365 миллиардов).

Источниками дополнительных средств в МОТ назвали повышение налогов, расширение международной помощи и борьбу с незаконными финансовыми потоками.

Тем временем в России Минтруд потребовал лишать пособий на ребенка за подработку.