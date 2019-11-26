Россия продолжит подготовку к Евро-2020 на фоне решений WADA

Никаких предпосылок для исключения России из числа стран-организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года в настоящее время нет. Подготовка к играм в Санкт-Петербурге продолжится, подчеркнул генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин после заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) о возможном отстранении РФ от организации и участия в любых международных турнирах.

«Будущее Евро-2020 — наш диалог с UEFA, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», — цитирует ТАСС слова Сорокина.

Он напомнил, что права на проведение европейского футбольного первенства принадлежат UEFA, а не какой-то другой организации. Российская сторона надеется на благоразумие футбольных чиновников и собственные силы.

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является UEFA, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», — цитирует заявление Сорокина РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA отстранить спортсменов России от международных соревнований на четыре года, запретив им использовать национальный гимн, флаг и другую символику. Также предлагается запретить российским спортивным чиновникам любого ранга посещать международные соревнования. Кроме того, Россию могут лишить права на проведение любых международных турниров, которые организуют федерации, подписавшие кодекс WADA.

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором предстоит рассмотреть рекомендацию в отношении России, должен состояться 9 декабря. Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге намечены три игры группового этапа и четвертьфинал.