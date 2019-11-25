Бывшего главу Коми Гайзера отправили в больницу из СИЗО

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера отправили из СИЗО «Лефортово» на обследование в больницу. Его состояние признано удовлетворительным.

«Состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьезных опасений, он был направлен из СИЗО „Лефортово“ на обследование», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Через несколько дней Вячеслава Гайзера вернут обратно в следственный изолятор, добавил он.

Бывший глава Республики Коми 10 июня 2019 года был приговорен Замоскворецким судом Москвы к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года у Гейзера при обыске нашли документы на оффшорные компании на Кипре и Сейшельских островах, крупные суммы денег и ценности. Главу Коми обвинили в мошенничестве, организации преступного сообщества и арестовали. Судебный процесс продолжался около четырех лет.