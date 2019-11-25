Ученые признали страшные сны подготовкой к опасностям наяву

Приносят ли пользу страшные сны? Чтобы ответить на этот вопрос, швейцарские и американские ученые проанализировали сновидения некоторых пациентов и определили, какие области человеческого мозга активируются во время ночных кошмаров. Выяснилось, что после пробуждения, отделы, отвечающие за контроль эмоций, намного эффективнее реагируют на условия, вызывающие страх. Эти результаты показывают, что сны помогают людям правильно вести себя в пугающих ситуациях наяву, а также открывают путь к новым терапевтическим методам для борьбы с тревогой — лечению сном.

Нейробиология уже несколько лет интересуется сновидениями, изучая участки мозга, которые активны во время сна. Для этого используется метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) — несколько электродов, закрепленных на голове, измеряют мозговую активность. Удалось выяснить, что за формирование снов отвечают определенные области, а некоторые другие активируются в зависимости от их конкретного содержания.

«Нас особенно интересовал страх: какие области нашего мозга активируются, когда у нас возникают плохие сны?» — цитирует сайт EurekAlert слова старшего преподавателя лаборатории сна Университетской клиники Женевы (HUG) Лампроса Перогамвроса.

В ходе исследования была изучена активность головного мозга 18 пациентов при помощи 256 электродов. Людей будили несколько раз в течение ночи и спрашивали о том, какими были сны и являлись ли они страшными.

«Анализируя активность мозга на основе ответов участников, мы выявили две области мозга, отвечающие за возникновение страха во время сна: островковую долю и поясную кору», — пояснил Перогамврос. Островковая доля также участвует в оценке эмоций во время бодрствования и автоматически активируется, когда человек пугается. Поясная кора, со своей стороны, играет роль в подготовке двигательных и поведенческих реакций в случае возникновения угрозы.

«Впервые мы определили нейронные корреляты страха во время сна и отметили, что эти области активируются при испуге как во сне, так и в состоянии бодрствования», — добавил ученый.



Затем была изучена вероятная связь между страхом во сне и эмоциями после пробуждения. 89 участников исследования на протяжении недели вели дневник сновидений, в котором каждое утро описывали сны и эмоции, которые после них испытывали. В конце недели каждого поместили в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

«Мы показали каждому участнику эмоционально негативные изображения — такие как нападения или серьезные стрессы. Потом показали нейтральные изображения. Нам нужно было понять, какие области мозга были более активными при испуге, и изменилась ли активированная область в зависимости от эмоций во сне за предыдущую неделю», — рассказала научный сотрудник Женевского университета Вирджини Стерпенич.

Ученых особенно интересовали области мозга, традиционно управляющие эмоциями — островковая доля, миндалевидное тело, медиальная префронтальная кора и поясная кора. «Мы обнаружили, что чем дольше человек чувствовал страх во сне, тем меньше были активированы островковая доля, поясная кора и миндалевидное тело при просмотре негативных картинок. Кроме того, активность медиальной префронтальной коры, которая, как известно, подавляет деятельность миндалевидного тела при испуге, увеличилась пропорционально количеству пугающих снов!» — отметила Стерпенич.

Эти результаты демонстрируют очень сильную связь между эмоциями, которые мы чувствуем во сне и наяву. Они также подтверждают теорию о сновидениях: во время сна мы имитируем пугающие ситуации, чтобы лучше реагировать на них в реальности. «Сны могут рассматриваться как тренировка наших будущих реакций и потенциально готовят нас к реальной опасности», — предположил Перогамврос.

После выявления потенциальной функции снов ученые планируют разработать новую форму терапии сном для лечения тревожных расстройств. Они также интересуются ночными кошмарами, которые отличаются от дурных снов чрезмерным уровнем страха, нарушающим сон и оказывающим негативное влияние на человека после пробуждения. «Мы считаем, что, если во сне испытывается слишком высокий уровень страха, он утрачивает положительную роль в регулировании эмоций», — заключил Перогамврос.

Недавно японские ученые выяснили, почему люди чаще всего забывают сны сразу же после пробуждения и почему некоторые сны навсегда остаются в памяти.