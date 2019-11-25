Университет Антверпена предупредили об угрозе нападения

Полиция бельгийского Антверпена приступила к проверке анонимного сообщения в социальных сетях об угрозе нападения на местный университет. Достоверность угроз пока не подтверждена, но приняты необходимые меры безопасности. Студенты эвакуированы из городка, на входах появились полицейские, вооруженные автоматами.

Власти указали гражданам на необходимость следовать указаниям полиции, не оставаться в городке и немедленно покинуть территорию.

«Полиция взяла под контроль въезд на территорию университета», — сказано в сообщении пресс-службы городского управления Антверпена.

Очевидцы и местные СМИ публикуют в Сети фотографии с места событий.

При этом администрация университета призвала студентов и преподавателей оставаться внутри зданий. Тем, кто находится снаружи, необходимо вернуться в помещения. «Мы продолжаем оставаться на связи с полицией», — заявила пресс-служба учебного заведения.



В администрации отметили, что сейчас «причин для тревоги нет, полицейские прибыли в университет, чтобы всех успокоить».

Несколько дней назад в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из автомата из окна жилого дома. Инцидент попал на видео.