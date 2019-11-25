Система безопасности не даст курить или говорить по телефону за рулем

Инженеры из израильской компании Eyesight Technologies рассказали о своей новой разработке — системе мониторинга, которая позволит контролировать водителей, которые используют смартфон за рулем. Также она может контролировать курильщиков, которые отвлекаются от дороги на курение.

Система повысит безопасность автомобиля, а также сократит количество несчастных случаев по причине невнимательности водителя, — поясняют разработчики.

В основе системы лежат инфракрасные датчики, которые непрерывно следят за положением головы водителя. Как только система заподозрит что-то неладное, например лишние приборы у лица или сильные повороты головы, то в машине раздастся предупреждающий сигнал.

Также прибор умеет следить за движением глаз водителя, поэтому датчики будут реагировать, если человек начнет засыпать. Технология антисон — это первое, чему обучили систему. Недавно в функции устройства добавили контроль водителей на предмет пользования телефоном за рулем и курение.

Сообщается, что водитель может самостоятельно добавить или убрать нужную ему функцию. Несмотря на то, что ПДД прямо не запрещают курить за рулем, вредная привычка может создать аварийную ситуацию и отвлечь водителя.

Однако водителям общественного транспорта курить и разговаривать по телефону запрещено. Новая система сможет отслеживать эти правила, и если заметит, что водитель курит или пользуется смартфоном, то сигнал об этом сразу же отправится в транспортную компанию.

Сейчас Eyesight Technologies уже заключила контракт на поставку технологии с крупным автопроизводителем из США. Сумма сделки составила 15 млн долларов.

Планируется, что технологию будут внедрять в автомобили с 2022 года.