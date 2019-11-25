Система безопасности не даст курить или говорить по телефону за рулем
- 25 ноября 2019, 12:55
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Инженеры из израильской компании Eyesight Technologies рассказали о своей новой разработке — системе мониторинга, которая позволит контролировать водителей, которые используют смартфон за рулем. Также она может контролировать курильщиков, которые отвлекаются от дороги на курение.
Система повысит безопасность автомобиля, а также сократит количество несчастных случаев по причине невнимательности водителя, — поясняют разработчики.
В основе системы лежат инфракрасные датчики, которые непрерывно следят за положением головы водителя. Как только система заподозрит что-то неладное, например лишние приборы у лица или сильные повороты головы, то в машине раздастся предупреждающий сигнал.
Также прибор умеет следить за движением глаз водителя, поэтому датчики будут реагировать, если человек начнет засыпать. Технология антисон — это первое, чему обучили систему. Недавно в функции устройства добавили контроль водителей на предмет пользования телефоном за рулем и курение.
Сообщается, что водитель может самостоятельно добавить или убрать нужную ему функцию. Несмотря на то, что ПДД прямо не запрещают курить за рулем, вредная привычка может создать аварийную ситуацию и отвлечь водителя.
Однако водителям общественного транспорта курить и разговаривать по телефону запрещено. Новая система сможет отслеживать эти правила, и если заметит, что водитель курит или пользуется смартфоном, то сигнал об этом сразу же отправится в транспортную компанию.
Сейчас Eyesight Technologies уже заключила контракт на поставку технологии с крупным автопроизводителем из США. Сумма сделки составила 15 млн долларов.
Планируется, что технологию будут внедрять в автомобили с 2022 года.
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