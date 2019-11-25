Четырех исламских террористов задержали в Москве и Челябинске

В Москве и Челябинской области силами полиции, ФСБ и Росгвардии были задержаны четыре члена террористической организации.

Как сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД, одним из задержанных оказался 24-летний челябинец, приверженный религиозному радикализму.

В личном общении и через интернет он склонял граждан к участию в террористической деятельности в Сирии. «При обыске у него дома изъяты патроны к пистолету Макарова и автомату Калашникова, а также запрещенная литература», — приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

Ему предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и Москве, также в настоящее время принимаются процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность девяти участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Боевики подготавливали свержение действующей власти.