найти ×
   
  • USD +0.05
    63.76
  • EUR -0.21
    70.31
СохранитьСохранено0
×

003574

Четырех исламских террористов задержали в Москве и Челябинске

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В Москве и Челябинской области силами полиции, ФСБ и Росгвардии были задержаны четыре члена террористической организации.

Как сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД, одним из задержанных оказался 24-летний челябинец, приверженный религиозному радикализму.

В личном общении и через интернет он склонял граждан к участию в террористической деятельности в Сирии. «При обыске у него дома изъяты патроны к пистолету Макарова и автомату Калашникова, а также запрещенная литература», — приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

Ему предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и Москве, также в настоящее время принимаются процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность девяти участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Боевики подготавливали свержение действующей власти.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00104

Мастер маникюра порубила окровавленную тушу оленя на глазах у клиенток

Small e6f6d475ce
© facebook.com

© facebook.com

Жительница Северной Каролины Морган Тейлор стала свидетельницей того, как в местном салоне красоты «Бриллиантовые ногти» одна из работниц достала тушу оленя, уложила ее на пол и начала рубить мясо на глазах у шокированных посетителей. Об этом сообщает местный телеканал WXII-TV.

Морган Тейлор пришла в салон, чтобы сделать процедуры красоты для грядущей свадьбы сестры. И вот, когда женщине делали маникюр, другой мастер застелила брезентом пол, положила на него куски окровавленного мяса и начала их резать.

«Я делала там маникюр на свадьбу сестры, как вдруг работница вытащила оленье мясо из холодильника и, стоя на коленях, стала разделывать его — без перчаток, прямо на глазах у всех посетителей», — вспоминает Тейлор.

На следующий день свидетельница произошедшего сообщила об инциденте в Совет по косметическим искусствам Северной Каролины. Эксперты проведут экспертизу и составят заключение о том, нарушил ли маникюрный салон какие-либо установленные правила или нет. Владельцы салона комментировать случившееся отказались.

Ранее «Ридус» сообщал, что Минздрав Московской области предупредил об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц. Первым делом медики советуют следить за соблюдением мастерами чистоты и порядка. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания — от грибка ногтей до гепатита. Грибковая инфекция способна проявиться не сразу, а через несколько лет, так как грибковые споры размножаются медленно, а лампы для сушки ногтей спустя годы могут спровоцировать развитие рака кожи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
208779читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
5012105читать позжечитаю позже

главное


Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

36096064читать позжечитаю позже

Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее20 августа

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

213392459читать позжечитаю позже