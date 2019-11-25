найти ×
   
  • USD
    63.71
  • EUR
    70.52
СохранитьСохранено0
×

101595

Марсоходу InSight вернули бур

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Руководители миссии марсохода InSight рассказали, что им удалось вернуть бур на аппарате к работе. На днях он погрузился в марсианскую почву и начал бурение. 

Теперь серьезных преград на пути у марсохода нет, и мы можем спокойно продолжить нашу миссию. В рамках миссии мы надеемся лучше изучить внутреннее строение и состав Красной планеты. Всего аппарат должен передать на Землю примерно 29 ГБ информации, — рассказали инженеры.

Напомним, что 14 февраля аппарат InSight установил полный комплект техники для исследования Марса: сейсмометр, защитный колпак для него и бур. Тогда бур впервые приступил к работе и даже смог сделать скважину глубиной пять метров. 

Но 7 марта специалисты заявили, что бур сильно повредился во время работ и теперь вся надежда только на роботизированную руку. Во время последнего сверления ровер пробурил скважину глубиной 50 см и остановился. Все это время ученые пытались разобраться, что произошло с буром. Руководители миссии так и не говорят, что стало причиной поломки столь прочного бура, который неоднократно был испытан в земных лабораториях. Скорее всего, бур вышел из строя из-за малого сцепления с грунтом, состав которого ученым не известен.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
5013972читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
74065100читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3136139читать позжечитаю позже

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов20 августа

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

3013776читать позжечитаю позже