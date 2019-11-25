Виновные в инциденте с чистящим снег школьником понесли наказание
- 25 ноября 2019, 11:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудников одной из школ Приморья наказали за инцидент с раздетым мальчиком, счищавшим снег с козырька над входом в учебное заведение.
Как сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, к виновным были применены дисциплинарные взыскания.
«Все это было прекращено сразу, как только заместитель по АХЧ (административно-хозяйственной части) все это заметил», — сказала собеседница агентства, уточнив, что разбирательства в школе были проведены до публикации видео и проверок полиции и прокуратуры.
По словам источника, знакомого с ситуацией, ребенок, счищавший снег, оказался родственником одной из сотрудниц школы. Она уволилась по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что появившееся в интернете видео, запечатлевшее полуголого мальчика, счищающего снег с козырька над входом в школу, заставило полицию Приморья начать проверку. У многих пользователей Сети ролик вызвал возмущение из-за того, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности.
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