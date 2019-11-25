найти ×
   
  • USD
    63.71
  • EUR
    70.52
СохранитьСохранено0
×

-103365

«Коммерсантъ» сообщил о повышении утильсбора на автомобили с 2020 года

Small f1a6d446e0
© ТАСС/ Руслан Шамуков

© ТАСС/ Руслан Шамуков

Правительство РФ приняло постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По данным издания, больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом утильсбор на машины с двигателем от 3,5 л (внедорожники и премиальные седаны) вырастет на 145%.

Почти на 112,4% увеличится утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей — с двигателем 1−2 л. Как отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, на которого ссылается газета, машины этого сегмента широко производятся в России, и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака пояснили «Коммерсанту», что повышение утильсбора является реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Источник газеты отметил, что из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

Индексация сбора уже учтена в проекте бюджета на 2020 год. Рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей. С импорта машин в 2020 году планируется собрать 77,3 млрд рублей.

Как пишет издание, увеличение утильсбора может вызвать повышенный спрос на автомобили в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что еще в конце 2017 года Минпромторг предложил правительству повысить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87−125% в зависимости от объема двигателя.

Ранее планировалось увеличить сбор для легковых автомобилей лишь на 15%.

В Российской ассоциации автомобильных дилеров считают, что из-за повышения ставок утилизационного сбора российский авторынок рискует лишиться нескольких игроков, а оставшиеся производители повысят стоимость машин на сотни тысяч.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
36096064читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
7029888читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3136139читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12034756читать позжечитаю позже