Эвакуация машины в Москве станет дешевле при оплате в мобильном приложении

До конца 2019 года в мобильном приложении «Парковки Москвы» появится функция, с помощью которой можно будет оплатить эвакуацию автомобиля.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Сейчас автовладельцы оплачивают перемещение и хранение машины на спецстоянке через терминал. «Теперь у них появится возможность сделать это в приложении, что гораздо удобнее и быстрее», — сказал собеседник агентства.

При этом, если автомобилист оплатит эвакуацию через приложение до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать скидка 25% на стоимость перемещения или хранения авто.

Как ранее сообщал «Ридус», платные парковки появятся и в Подмосковье, где ранее таких «удобств» не было. Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории региона. Власти получили право определять расположение таких стоянок и рассчитывать стоимость парковки на них.