Дмитрий Лекух: РФС ответил глупостью на глупость фанатов «Спартака»

Обоюдной глупостью назвал писатель, политолог и давний поклонник московского «Спартака» Дмитрий Лекух историю со скандированием ругательств в адрес Артема Дзюбы и ответную реакцию РФС. Футбольные чиновники собираются наказать фанатов «красно-белых» по статье 112 дисциплинарного регламента за речевки, обидные для капитана национальной сборной России. Дело может закончиться для москвичей штрафом или закрытием гостевого сектора на матче с «Зенитом» в Петербурге 1 декабря.

«Понятно, когда хотят штрафовать за подобное скандирование на сборной: там Дзюба — капитан национальной команды, и оскорбления в адрес капитана именно национальной команды логично не оставлять безнаказанными», — сказал Лекух в беседе с «Ридусом».

Однако ситуация во время игры «Спартака» с «Уралом» — совсем другое. «Случай на выезде в Екатеринбурге и его последствия — это очевидная двусторонняя глупость, построенная на абсолютно детской провокации „а давайте сольем два разное в одно“, на которую все радостно повелись», — уверен Дмитрий.

При этом обоюдная глупость обеих сторон ни к чему хорошему в итоге не приведет. «Глупость на глупость — иногда дает непредсказуемый по своей фееричности результат, и обе стороны совершенно дурацкого „противостояния“ должны это прекрасно понимать: чем на более высокий уровень — тем хуже будет для обеих сторон, вот и все. Просто рано или поздно будет вынужден вернуться лесник…» — подытожил Лекух.

Фанаты «Спартака» во время выездной игры в Екатеринбурге продолжили унижать непристойными словами капитана сборной России и игрока «Зенита» Артему Дзюбу. Вражда между поклонниками «красно-белых» и воспитанником столичного клуба, похоже, набирает обороты.

