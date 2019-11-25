найти ×
   
  • USD
    63.71
  • EUR
    70.52
СохранитьСохранено0
×

-10260

Демократы могут победить на выборах в Гонконге

Small 85fd31f863
© Pixabay

© Pixabay

Сторонники демократических преобразований в Гонконге побеждают в ходе выборов в окружные советы этого специального административного района Китая. По данным на 6:00 по местному времени (01:00 мск) они получили более 300 из 452 мест, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.

Официальной информации о результатах голосования пока нет. На прошлых выборах, состоявшихся в 2015 году, демократы смогли получить лишь около 100 мест.

На выборах в советы округов Гонконга отмечалась рекордная активность избирателей. При этом серьезных нарушений в ходе голосования не наблюдалось. Не было и столкновений протестующих с полицией, которые характерны для города в последнее время.

Акции неповиновения властям продолжаются с июня. Их вызвало намерение властей изменить закон об экстрадиции и высылать преступников в страны, которые не имеют соответствующего соглашения с Гонконгом. В их числе, естественно, оказался и материковый Китай.

После отмены данных поправок протестующие выдвинули новые требования и с улиц не ушли. Они ведут себя агрессивно, разрушают городскую инфраструктуру и нападают на полицию, которая действует пока достаточно мягко, хоть и грозится применять летальное оружие.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12034756читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-3136139читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

7029888читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

74065100читать позжечитаю позже