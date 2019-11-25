Кораблекрушение погубило 14 тысяч овец в Черном море

Большое грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось у побережья Румынии. Все члены экипажа, состоявшего из 22 граждан Сирии, были спасены. Овцам повезло меньше — большинство из них погибло.

Корабль The Queen Hind под флагом Палау вышел в плавание из порта Мидия вблизи Констанцы на побережье Черного моря. Судно опрокинулось прямо в гавани. Причины кораблекрушения еще предстоит выяснить, пишет сайт «Би-би-си».

По данным местных СМИ на боту судна находилось 14 600 овец. Фотографии спасения животных опубликовали в социальных сетях.

Операция по спасению овец проводилась румынской береговой охраной, полицией и даже пожарными. Нескольких животных, плававших вокруг перевернутого судна, удалось вытащить из воды. Остальные, по словам представителей местных экстренных служб, погибли.



«Нам удалось спасти лишь небольшое количество. Они плавали в воде», — заявил представитель службы скорой помощи в Констанце.

Тем временем один из членов экипажа попал в больницу с переохлаждением. Остальные находятся в порту. Их жизнь в безопасности.

Перевозки овец из порта Мидия привлекли внимание экологов еще летом 2019 года. Тогда депутат Европейского парламента Аня Хазекамп потребовала наказать румынские власти за издевательство над животными. Их отправляли в путешествие в Персидский залив во время чудовищной жары. Температура воздуха тогда в отдельных местах северного полушария превышала 45 градусов.



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