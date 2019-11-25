Проезд по МЦД две недели будет бесплатным

Столичные власти приняли решение увеличить число вагонов в поездах Московских центральных диаметров (МЦД). Количество пассажирских мест возрастет на 49%. Проезд по новым направлениям в течение двух недель будет бесплатным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что МЦД в рабочие дни пользуются около 0,5 миллиона человек. Из-за большого роста пассажиропотока было принято решение с 25 ноября на МЦД-2 «увеличить составность всех поездов до 10−11 вагонов».

«Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%. На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней», — написал Собянин в Twitter.

Также для тщательной наладки работы билетной системы в ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным.

«Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — пообещал мэр.

Ранее стала известна дата открытия новой трассы М11 мжду Москвой и Санкт-Петербургом.