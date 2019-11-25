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Пропавшие при задымлении в шахте в Коми горняки найдены живыми

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Трех горнорабочих, пропавших во время задымления в нефтяной шахте в Ухте, обнаружили спасатели. Все они живы и вскоре будут подняты на поверхность, заявили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», которому принадлежит предприятие.

«Всех троих пропавших горняков нашли живыми. Их поднимают на поверхность», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Тем временем управление Следственного комитета России по Республике Коми организовало проверку обстоятельств инцидента в уклонном блоке нефтешахты № 1 «Яреганефть».

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении СК.

По данным МЧС, вечером 24 ноября в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке «дюСевер» нефтешахты № 1 «Яреганефть» в Ухте. На момент происшествия внизу находились 45 человек. Была проведена эвакуация горнорабочих силами двух отделений спасателей, оперативной группы Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и городских экстренных служб. В Главном управлении МЧС организовали работу оперативного штаба.

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