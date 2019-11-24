Крыша здания РЖД загорелась из-за пожара в гаражах в Москве

Пламя пожара, возникшего вечером 24 ноября в гаражах на севере Москвы, перекинулось на крышу административно-бытового помещения РЖД. Возгорание удалось оперативно ликвидировать столичным спасателям. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по МЦК продолжается в обычном режиме.

«Ситуация не влияет на движение поездов МЦК, а также не угрожает пассажирской инфраструктуре», — цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы РЖД.

Пор данным МЧС, площадь пожара на Михалковской улице составила около 200 квадратных метров. Некоторые СМИ сообщили о возгорании в здании Управления и обслуживания железных дорог РЖД. Однако эта информация оказалась ошибочной.

Ранее в этот же день загорелась крыша ресторана в Сургуте. При пожаре пострадал один человек.