Машина ООН взорвалась в Кабуле
- 24 ноября 2019, 18:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва, прогремевшего в центре столицы Афганистана, погиб по меньшей мере один человек, сообщает Ariana News.
Еще пять человек получили ранения. Их доставили в больницу.
По словам официального представителя МВД страны Насрата Рахими, взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений ООН, аккредитованных в Кабуле.
Он также уточнил, что погиб иностранец, однако информация о национальности погибшего и пострадавших пока отсутствует, пишет издание.
Ранее сообщалось, что во время теракта в Кабуле 2 сентября погибли пять человек.
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