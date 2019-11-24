Машина ООН взорвалась в Кабуле

В результате взрыва, прогремевшего в центре столицы Афганистана, погиб по меньшей мере один человек, сообщает Ariana News.

Еще пять человек получили ранения. Их доставили в больницу.

По словам официального представителя МВД страны Насрата Рахими, взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений ООН, аккредитованных в Кабуле.

Он также уточнил, что погиб иностранец, однако информация о национальности погибшего и пострадавших пока отсутствует, пишет издание.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Кабуле 2 сентября погибли пять человек.