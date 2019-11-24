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Таганрог лишился Азовского моря из-за сильного отлива

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скриншот

скриншот

Сильный отлив обнажил дно Азовского моря в Таганроге и Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

По свидетельству очевидцев, вода отошла от береговой линии не менее чем на 100 метров.

Причиной отлива называют очень сильный ветер, порывы которого достигали накануне в Новороссийске 38 метров в секунду.

Пользователи соцсетей предложили местным жителям воспользоваться ситуацией и очистить дно Азовского моря от мусора.

Видео, запечатлевшее необычное природное явление, опубликовал ФАН.

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