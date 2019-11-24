Таганрог лишился Азовского моря из-за сильного отлива
- 24 ноября 2019, 17:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сильный отлив обнажил дно Азовского моря в Таганроге и Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
По свидетельству очевидцев, вода отошла от береговой линии не менее чем на 100 метров.
Причиной отлива называют очень сильный ветер, порывы которого достигали накануне в Новороссийске 38 метров в секунду.
Пользователи соцсетей предложили местным жителям воспользоваться ситуацией и очистить дно Азовского моря от мусора.
Видео, запечатлевшее необычное природное явление, опубликовал ФАН.
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