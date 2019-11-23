Водитель в Петербурге открыл стрельбу в воздух из автомобиля

В Сети появился ролик, на котором из окна движущегося автомобиля в Петербурге высовывается рука с автоматом Калашникова и выдает очередь в воздух.

Как отметили в соцсети «ВКонтакте», стрельба произошла недалеко от здания УМВД по Московскому району.

Позже полицейские задержали водителя, подозреваемого в совершении этих противоправных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным РЕН ТВ, автомобиль у нарушителя изъяли, в настоящее время устанавливается местонахождение оружия.

На видеозаписи допроса, опубликованном телеканалом, задержанный представляется Мансуром Абдылхаисиевым и приносит свои извинения.