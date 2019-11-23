Эксперт: «Единая Россия» перехватывает правозащитную повестку у оппозиции

«Единая Россия» намерена перехватить правозащитную деятельность у несистемной оппозиции. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Мавейчев, подводя итоги съезда партии власти, который прошел сегодня в Москве.

По словам эксперта, такая политика свидетельствует о том, что «Единая Россия», несмотря на свое могущество, старается развиваться в соответствии с меняющимися запросами со стороны общества.

Раньше правозащитная деятельность была отдана на откуп несистемной оппозиции. Но сейчас этому приходит конец, — уверен Матвейчев. — Вскоре появится правозащитный центр «Единой России». Я думаю, это очень позитивная новость. У партии, учитывая ее гигантский лоббистский потенциал, гораздо больше возможностей решать проблемы людей. Причем решать достаточно быстро и бесконфликтно.

«Если человек обращается к несистемному правозащитнику, то такой правозащитник, как правило, идет на конфликт с чиновничеством, преследуя собственные PR-интересы. В итоге мы видим противостояние оппозиционера с чиновником, а человек, который обратился за помощью, остается за бортом. Так что „Единая Россия“ не стоит на месте, а развивается дальше. Мы видим, что с каждым годом партия становится ближе к простым людям», — пояснил Матвейчев.

Он добавил, что «Единой Россией» уже и без того была «проделана большая работа: в стране строятся новые школы, больницы, запускаются программы поддержки врачей и учителей».

«Миллионы людей ежегодно обращаются в партию и получают от нее помощь. Это, собственно, отражается на результатах выборов. Почти 80% мандатов получила „Единая Россия“», — заключил Олег Матвейчев в интервью «Ридусу».

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев обратил внимание, что «Единая Россия» постепенно превращается в некий политический многофункциональный центр, куда человек может обратиться по любой проблеме и получить готовое решение.



Партия поставила себя задачу сохранить конституционное большинство. Для этого президент и премьер-министр поставили перед «Единой Россией» определенные задачи. В чем они состоят? Самое главное, указал глава государства, партия должна служить людям. Это значит, что единороссы обязаны оперативно реагировать на запросы граждан России. Поэтому партия создает современные общественные приемные, налаживает электронную систему общения с людьми и открывает правозащитный центр, — сказал эксперт «Ридусу».

Политолог Алексей Мартынов в свою очередь отметил тезис председателя партии власти, премьер-министра страны Дмитрия Медведева об отказе «Единой России» от политики поддержки самовыдвиженцев, когда «кандидаты баллотируются в различные органы власти вроде как не от единороссов, но при этом во всю пользуются их покровительством».

«Медведев прямо сказал: если кто-то стесняется „Единой России“, не верит в ее будущее, то он может из партии убираться. На мой взгляд, это совершенно правильно, — полагает Мартынов. — Иначе как-то странно выходит… При этом, судя по прошедшей в этом году избирательной кампании, кое-кто спрятал партийный билет в карман, хотя занимал кресло председателя регионального отделения, и выборы проиграл. А тот же Радий Хабиров, который был избран главой Башкирии, партийного билета не прятал. Он прямо сказал, что является членом „Единой России“ едва ли не со дня основания партии. И Хабиров выборы выиграл, несмотря на то, что кампания у него, надо признать, была сложной».

Напомним, что в Москве прошел очередной съезд «Единой России». Мероприятие носило электоральный характер. По сути, съезд стал началом подготовки единороссов к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.