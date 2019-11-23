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В Москве пропал фотограф из Барнаула Александр Волобуев

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© vk.com

© vk.com

Известный алтайский фотограф Александр Волобуев, приехавший в Москву на съезд Союза фотохудожников, не вернулся домой.

Уже несколько дней его разыскивают друзья и коллеги.

«Был в Москве 16 ноября, 17 ноября должен был улететь домой, в Барнаул. Не улетел, телефон вне доступа», — сообщается на странице Союза фотохудожников в соцсети «ВКонтакте».

До сих пор о нем нет никаких известий.

На сайте союза призывают сообщить о Волобуеве любую информацию: когда кто-либо видел его в последний раз, во что он был одет, куда поехал.

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