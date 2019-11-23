В Москве пропал фотограф из Барнаула Александр Волобуев
- 23 ноября 2019, 17:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный алтайский фотограф Александр Волобуев, приехавший в Москву на съезд Союза фотохудожников, не вернулся домой.
Уже несколько дней его разыскивают друзья и коллеги.
«Был в Москве 16 ноября, 17 ноября должен был улететь домой, в Барнаул. Не улетел, телефон вне доступа», — сообщается на странице Союза фотохудожников в соцсети «ВКонтакте».
До сих пор о нем нет никаких известий.
На сайте союза призывают сообщить о Волобуеве любую информацию: когда кто-либо видел его в последний раз, во что он был одет, куда поехал.
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