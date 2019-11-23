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Гидрометцентр назвал дату установления снежного покрова в Москве

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

До конца следующей рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде небольшого мокрого снега.

При этом климатическая дата установления снежного покрова — приблизительно 28 ноября, напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни, по его словам, в столице сохранится «пушкинская» погода: день — чудесный, а ночь — лунная и морозная.

«Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, — −8… −10 градусов, а по области еще ниже, до -13 градусов. Дневные температуры — −2… −4», — дал свой прогноз Вильфанд в беседе с «360».

Он предупредил, что погода начнет меняться в среду, 27 ноября. В этот день атмосферное давление понизится и вернется к показателям нормы, 747−750 миллиметров ртутного столба. Начнет повышаться и температура воздуха. Ночами будет в районе -5 градусов, а днем — уже около нуля.

Ранее синоптики пообещали москвичам мороз и солнце.

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