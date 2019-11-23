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Избиратели поучаствуют в разработке программы единороссов на выборы в ГД

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При подготовке программы на выборы в Госдуму «Единая Россия» должна более активно опираться на предложения избирателей. С таким заявлением выступил председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда партии.

Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать, — подчеркнул Медведев.

По его словам, узнавать мнение избирателей единороссы будут с помощью опросов и социальных сетей.

«Также не стоит забывать о наших общественных приемных. На съезде представлена новая модель таких приемных. Там использованы лучшие практики МФЦ», — отметил премьер.

Напомним, что в Москве проходит очередной съезд «Единой России». Мероприятие носит электоральный характер. По сути, съезд является стартом подготовки единороссов к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

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