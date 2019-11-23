Путин: «Единая Россия» должна сосредоточиться на реализации нацпроектов
- 23 ноября 2019, 14:55
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент РФ Владимир Путин призвал представителей партии «Единая Россия» сосредоточиться на реализации национальных проектов. Только так, уверен глава государства, единороссам удастся сохранить статус правящей партии.
«Именно результаты, а не слова должны стать главным аргументом партии во время избирательных кампаний. Главная оценка работы партии — это оценка людей по текущей ситуации. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности. Для сохранения того, что уже достигнуто. У вас нет морального права на популизм. Ведь словоблуды в случае чего сдадут и партию, и страну. Такое было уже не раз», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда ЕР, который проходит сегодня в Москве.
Президент добавил, что правящая партия «не должна ассоциироваться у простых людей только с чиновниками».
«Для партии хуже всего — это искать комфорта, быть удобной для начальников — уверен Путин. — Вы не должны соглашаться с любым мнением чиновников, какие бы высокие посты они не занимали. Чиновников, напротив, нужно терзать, трясти, добиваться принятия решений. Наша цель — прорыв России. Кроме того, партия должна делом доказать, что готова быть социальным лифтом для людей, желающих служить России».
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