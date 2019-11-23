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Путин: «Единая Россия» должна сосредоточиться на реализации нацпроектов

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал представителей партии «Единая Россия» сосредоточиться на реализации национальных проектов. Только так, уверен глава государства, единороссам удастся сохранить статус правящей партии.

«Именно результаты, а не слова должны стать главным аргументом партии во время избирательных кампаний. Главная оценка работы партии — это оценка людей по текущей ситуации. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности. Для сохранения того, что уже достигнуто. У вас нет морального права на популизм. Ведь словоблуды в случае чего сдадут и партию, и страну. Такое было уже не раз», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда ЕР, который проходит сегодня в Москве.

Президент добавил, что правящая партия «не должна ассоциироваться у простых людей только с чиновниками».

© kremlin.ru


«Для партии хуже всего — это искать комфорта, быть удобной для начальников — уверен Путин. — Вы не должны соглашаться с любым мнением чиновников, какие бы высокие посты они не занимали. Чиновников, напротив, нужно терзать, трясти, добиваться принятия решений. Наша цель — прорыв России. Кроме того, партия должна делом доказать, что готова быть социальным лифтом для людей, желающих служить России».

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