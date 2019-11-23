Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России». Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов на совместном заседании Высшего и Генерального советов ЕР власти в ходе партийного съезда в Москве.

Первым о создании правозащитного центра «Единой России» заявил премьер-министр РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Специальный правозащитный центр нужен для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными „Единой России“», — отметил Медведев.

Напомним, что очередной съезд «Единой России», который проходит сейчас в столице, носит электоральный характер. По сути, мероприятие является стартом подготовки единороссов к выборам в Госдуму в 2021 году.