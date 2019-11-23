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Почему возникает остеопороз

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Специалисты из Корнельского университета провели исследование, в ходе которого они наблюдали за изменениями внутренней структуры кости. Так ученые хотели разобраться, почему кости со временем теряют свою упругость и становятся хрупкими.

Как правило, такая патология называется остеопороз. Остеопороз — болезнь, поражающая соединительные ткани. Наиболее часто поражается позвоночник, а также кости рук и ног.

Новое исследование ученых поможет создать препарат от остеопороза, а также пригодится в создании протезов кости.

Напомним, что костная ткань состоит из вертикальных пластинчатых структур, которые берут на себя все нагрузки. Также есть горизонтальные стержневидные структуры, о которых еще недавно ученые совсем ничего не знали.

Но в новом исследовании специалисты предположили, что и эти участки тоже отвечают за упругость кости. Компьютерное моделирование и лабораторные тесты показали, что при единичной нагрузке на кость, весь вес будет падать на вертикальные «распорки».

А если нагрузки имеют постоянный характер, то за них отвечают уже горизонтальные структуры. Чтобы это проверить ученые сделали костную ткань из полимера, варьируя толщину «распорок». Оказалось, что такой метод позволил сделать кость в 100 раз прочнее.

Это открытие поможет ен только в лечение остеопороза, но и в промышленности, где необходимы сверхлегкие и плотные материалы, заключили авторы.
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