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Более 30% африканской природы находится на грани вымирания

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что сейчас более 30% растительного мира тропических районов Африки находится на грани уничтожения. И дело не только в глобальном потеплении, уверены специалисты.

Самая большая угроза идет от деятельности человека.

Наиболее подвержены уничтожению Эфиопия, Танзания и южные районы Демократической Республики Конго. 

Мы проанализировали всю растительность Африки, и сейчас ее флора находится на грани вымирания на 31%, больше всего ущерба приходится на территорию Эфиопии, - рассказали авторы работы.

Деятельность человека, например, лесозаготовки, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, а также строительство убивает природу Африки. 

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