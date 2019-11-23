Более 30% африканской природы находится на грани вымирания

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что сейчас более 30% растительного мира тропических районов Африки находится на грани уничтожения. И дело не только в глобальном потеплении, уверены специалисты.

Самая большая угроза идет от деятельности человека.

Наиболее подвержены уничтожению Эфиопия, Танзания и южные районы Демократической Республики Конго.

Мы проанализировали всю растительность Африки, и сейчас ее флора находится на грани вымирания на 31%, больше всего ущерба приходится на территорию Эфиопии, - рассказали авторы работы.

Деятельность человека, например, лесозаготовки, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, а также строительство убивает природу Африки.