Более 30% африканской природы находится на грани вымирания
- 23 ноября 2019, 11:42
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что сейчас более 30% растительного мира тропических районов Африки находится на грани уничтожения. И дело не только в глобальном потеплении, уверены специалисты.
Самая большая угроза идет от деятельности человека.
Наиболее подвержены уничтожению Эфиопия, Танзания и южные районы Демократической Республики Конго.
Мы проанализировали всю растительность Африки, и сейчас ее флора находится на грани вымирания на 31%, больше всего ущерба приходится на территорию Эфиопии, - рассказали авторы работы.
Деятельность человека, например, лесозаготовки, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, а также строительство убивает природу Африки.
Войти через социальные сети: