Путин: доля современного оружия в армии РФ составляет более 68%

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешной реализации государственной программы по перевооружению российской армии. По его словам, доля современного оружия в ВС России составляет на сегодняшний день более 68%, при этом «некоторые образцы оружия опережают зарубежные аналоги на годы вперед».

Во многом успешному перевооружению армии способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности 5 июля 2013 года. Так, были обновлены Военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые определили, конкретизировали направления деятельности по обеспечению безопасности России, — приводит слова Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что в ближайшие годы доля современного оружия и техники в сухопутных войсках и флоте должна быть доведена до 70%.

«Нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития. При этом в стратегических ядерных силах, которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, доля современного вооружения должна быть еще выше», — сказал Путин, напомнив о том, что для переоборудования предприятий, занимающихся выпуском военной техники, были выделены значительные средства из государственного бюджета.



При этом глава государства призвал не забывать о расширении объемов выпускаемой гражданской продукции, в том числе и в рамках выполнения национальных проектов.