Как будут выглядеть домашние роботы-помощники

Специалисты из компании Alphabet, ранее известной как Google X, рассказали о своей новой разработке — домашнем роботе Everyday Robot Project, который сможет помогать вам по хозяйству.

Для удобства пользователей ученые сделали так, что робот умеет самостоятельно обучаться новым обязанностям, и его не нужно программировать.

Сейчас инженеры работают над тем, чтобы обучить робота сортировать мусор. По мнению ученых эта функция будет очень востребована через несколько лет. Робот-помощник сможет сам сканировать отходы и определять, в каком контейнере они должны находиться.

Помимо мусора, робот от компании Alphabet сможет заниматься приготовлением пищи, уборкой помещения и другими полезными домашними обязанностям.

Мы считаем, что такие роботы должны появиться во многих домах уже через несколько лет. Когда они появятся, они смогут взять на себя работу и в офисе, и дома. Нам нужно запрограммировать их так, чтобы робот мог выполнять все основные действия, которые будут лежать в основе новых обязанностей, которым робот сможет обучиться самостоятельно, — рассказывают представители компании.

Обучение роботов-помощников проходит следующим образом: симуляция, подкрепление и совместное обучение. Дальнейшее обучение происходит только через практику.

В будущем ученые хотят, чтобы роботы могли обучать новым навыкам друг друга. Пока что это сложно представить, но ученые надеются, что у них получится это сделать.