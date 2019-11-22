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Эксперимент: люди не отличили маску от реального человека

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Университета Йорка выпустили интересную статью, в которой показали, как человек реагирует на настоящие и искусственные лица. Оказалось, что наш мозг охотнее воспринимает маски, чем лица других людей.

Речь идет не о дешевых пластмассовых масках, а о современных гиперреалистичных, которые сделаны из силикона и других пластичных материалов. Такие маски могут очень точно копировать морщины, шрамы и изгибы лица.

Маски, как правило, используются в кино, но последнее время доступность материалов привела к тому, что злоумышленники стали изготавливать маски-копии в корыстных целях. Например, недавно международная банда преступников использовала гиперреалистичную маску, чтобы выдать одного из них за французского министра.

Удивительно, но у них это получилось, и коллеги министра не заподозрили подвоха. Сообщается, что злоумышленники заработали на этой афере несколько миллионов фунтов стерлингов.

Ученые из университетов Йорка и Киото решили провести крупное исследование и проверить, могут ли люди отличить человека от маски.

Фотографии из эксперимента.

Фотографии из эксперимента

Как показал эксперимент, 20% участников постоянно ошибались и принимали маску за настоящего человека. Но результаты этого эксперимента оказались лучше по сравнению с исследованием, которое проводили на случайных людях.

Первые участники знали, что на одном из фото находится маска, поэтому пристально обращали внимание на человека. „Люди из толпы“ гораздо реже замечали, в чем подвох, — рассказали участники.

Маски только кажутся такими безобидными, но на самом деле они представляют новую угрозу для общества. Сейчас во всем мире распространяются технологии распознавания лиц, и тут гиперреалистичные маски могут очень пригодиться.

Злоумышленник сможет не только вскрыть ваш iPhone с функцией Face ID, но и получить доступ к банковской ячейке или автомобилю.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 15:46

    Есть уже ставшее расхожим мнение, что артисты, изображающие Путина, как раз пользуются такими масками или гримом.

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