Грызлов: «Единая Россия» может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей

«Единая Россия» рассматривает возможность выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году новых кандидатов, а не только опытных политиков. Об этом сообщил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.

«Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Госдуму от партии „Единая Россия“, например, по одномандатному округу», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Председатель высшего совета единороссов также отметил, что стержнем предвыборной кампании ЕР должны стать партийные кадры. В связи с этим, считает Грызлов, нужно подумать о привлечении к партийной работе новых активных людей.