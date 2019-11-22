найти ×
   
  • USD -0.13
    63.71
  • EUR -0.18
    70.52
СохранитьСохранено0
×

006512

Грызлов: «Единая Россия» может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей

Small f632c44589

«Единая Россия» рассматривает возможность выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году новых кандидатов, а не только опытных политиков. Об этом сообщил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.

«Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Госдуму от партии „Единая Россия“, например, по одномандатному округу», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Председатель высшего совета единороссов также отметил, что стержнем предвыборной кампании ЕР должны стать партийные кадры. В связи с этим, считает Грызлов, нужно подумать о привлечении к партийной работе новых активных людей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
308636читать позжечитаю позже
Экономика
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь
0318658читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12034209читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3135619читать позжечитаю позже