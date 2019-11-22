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В Новосибирске создали лекарство от ишемического инсульта

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда медиков из Новосибирска опубликовала исследование, в котором ученые рассказали, что им удалось разработать новый метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это полностью отечественная разработка, уточняют в клинике Института лимфологии.

Методов лечения ишемического инсульта не очень много. Кто-то лечится капельницами, кто-то — хирургическим вмешательством. Мы разработали действенный и не такой сложный способ, как, например, операции, — поясняют ученые.

Телеканалу «Звезда» медики рассказали, что им удалось изобрести таблетку, в основу которой входят очищенные в лабораторных условиях клетки, использующиеся для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.

Первые тесты препарата показали, что он способствует улучшению кровотока, мешает омертвлению клеток, а также положительно сказывается на общем состоянии организма.

Препарат вводится через тонкий прокол в паху, который ведет в артерию. Вся процедура контролируется с помощью рентгена.

Препарат внутри раскрывается и в артерии устанавливается стент, как это обычно бывает в операциях на сердце, — объясняют хирурги.

Сейчас препарат прошел несколько доклинических испытаний, и все они доказали не только его эффективность, но и низкую токсичность. Серьезных побочных эффектов у него не выявлено, отмечают медики.

Если все пойдет по плану, то препарат для лечения ишемического инсульта может появиться в России в ближайшие пять лет.

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В МИД РФ назвали число россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах

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© pexels.com

© pexels.com

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях за пределами РФ находятся около шести тысяч россиян, сообщил начальник консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

По его словам, спектр обвинений против российских граждан весьма широк. «Часть из них, однозначно, имеет политическую подоплеку — как в делах Бутиной и Вышинского», — цитирует Голубовского «Интерфакс».

Он также отметил, что подавляющее большинство осужденных за границей россиян — в странах, где есть большие российские диаспоры, и совершенные там преступления зачастую имеют «бытовой характер».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила составить полный список граждан РФ, которые находятся за рубежом в местах лишения свободы и нуждаются в помощи, передает агентство.

В начале недели «Ридус» сообщал, что в Интерполе стали заниматься проблемой, связанной с задержанием в Ливии граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Согласно информации, поступившей из СК, россияне содержатся под стражей в пенитенциарном учреждении «Митига» в Триполи.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, задержанные в Триполи россияне, занимавшиеся социологическими исследованиями в Ливии, подвергались пыткам в тюрьме.

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