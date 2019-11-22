В Новосибирске создали лекарство от ишемического инсульта

Команда медиков из Новосибирска опубликовала исследование, в котором ученые рассказали, что им удалось разработать новый метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это полностью отечественная разработка, уточняют в клинике Института лимфологии.

Методов лечения ишемического инсульта не очень много. Кто-то лечится капельницами, кто-то — хирургическим вмешательством. Мы разработали действенный и не такой сложный способ, как, например, операции, — поясняют ученые.

Телеканалу «Звезда» медики рассказали, что им удалось изобрести таблетку, в основу которой входят очищенные в лабораторных условиях клетки, использующиеся для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.

Первые тесты препарата показали, что он способствует улучшению кровотока, мешает омертвлению клеток, а также положительно сказывается на общем состоянии организма.

Препарат вводится через тонкий прокол в паху, который ведет в артерию. Вся процедура контролируется с помощью рентгена.

Препарат внутри раскрывается и в артерии устанавливается стент, как это обычно бывает в операциях на сердце, — объясняют хирурги.

Сейчас препарат прошел несколько доклинических испытаний, и все они доказали не только его эффективность, но и низкую токсичность. Серьезных побочных эффектов у него не выявлено, отмечают медики.

Если все пойдет по плану, то препарат для лечения ишемического инсульта может появиться в России в ближайшие пять лет.