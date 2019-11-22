В Новосибирске создали лекарство от ишемического инсульта
- 22 ноября 2019, 12:41
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда медиков из Новосибирска опубликовала исследование, в котором ученые рассказали, что им удалось разработать новый метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это полностью отечественная разработка, уточняют в клинике Института лимфологии.
Методов лечения ишемического инсульта не очень много. Кто-то лечится капельницами, кто-то — хирургическим вмешательством. Мы разработали действенный и не такой сложный способ, как, например, операции, — поясняют ученые.
Телеканалу «Звезда» медики рассказали, что им удалось изобрести таблетку, в основу которой входят очищенные в лабораторных условиях клетки, использующиеся для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.
Первые тесты препарата показали, что он способствует улучшению кровотока, мешает омертвлению клеток, а также положительно сказывается на общем состоянии организма.
Препарат вводится через тонкий прокол в паху, который ведет в артерию. Вся процедура контролируется с помощью рентгена.
Препарат внутри раскрывается и в артерии устанавливается стент, как это обычно бывает в операциях на сердце, — объясняют хирурги.
Сейчас препарат прошел несколько доклинических испытаний, и все они доказали не только его эффективность, но и низкую токсичность. Серьезных побочных эффектов у него не выявлено, отмечают медики.
Если все пойдет по плану, то препарат для лечения ишемического инсульта может появиться в России в ближайшие пять лет.
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