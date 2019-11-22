«Еще 15 минут»: сколько времени нужно, чтобы выспаться

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого изучалось влияние сна на здоровье человека. Особое внимание уделили недосыпу и его влиянию на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие здоровые студенты без хронических заболеваний. Все они очень часто работают или учатся по ночам, но в силу возраста чувствуют себя неплохо после бессонной ночи.

В ходе эксперимента студентам выдали специальные браслеты, которые фиксировали их активность и сон. Учащиеся вели привычный им образ жизни первую неделю, а на второй неделе эксперимента их попросили увеличить продолжительность сна на 1 час в течение недели.

Одна группа участников стала спать на 15 минут в день больше, а вторая — на 30 минут. Ученые хотели понять, сильно ли скажется это время на общем состоянии студентов.

Во время исследования участники делились своими ощущениями и самочувствием. На первой неделе почти у 40% студентов наблюдалась легкая сонливость в течение дна, однако после увеличения сна даже на 15 минут их состояние улучшалось.

При увеличении продолжительности сна у студентов снизилось артериальное давление, а когнитивные функции улучшились.