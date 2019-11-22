Протестный марш в Колумбии кончился столкновениями с полицией

Серьезными беспорядками окончился 21 ноября марш протеста в ряде регионов Колумбии. Участники акции начали покрышки бросать в полицейских бутылки с горючей смесью, камни и другие опасные предметы. На улицах появились баррикады, в небо поднялся дым от горящих автомобильных шин. Люди начали громить и грабить магазины. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Мэр города Кали объявил о введении комендантского часа в связи с «актами насилия омрачившими день национального протеста». Сообщается о задержании нарушителей общественного порядка и пострадавших.

Столкновения протестующих с полицией произошли также в Боготе, Менисалесе, Буракаманге и некоторых других городах. В столице страны блокировано движение общественного транспорта.



Марш задумывался как мирная демонстрация студентов, однако в этот же день началась всеобщая забастовка против бездействия властей, организованная оппозицией. Правительство распорядилось закрыть границы, запретить ношение оружия и ограничить продажу алкоголя.



Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Боливия стоит на пороге хаоса. Политический кризис в этой стране напоминает трагические события в Ливии, которая после свержения Муаммара Каддафи погрузилась в пучину гражданской войны.

