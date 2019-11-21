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СК возбудил уголовное дело против ректора ТГМУ

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© СК РФ

© СК РФ

Ректор Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) в начале 2019 года фиктивно трудоустроила к себе на работу двух знакомых, не обладавших необходимым стажем и профессиональной квалификацией. Протеже не исполняли свои обязанности, отсутствовали на рабочем месте, но получали зарплаты и премии. Из бюджета на «мертвых душ» ушло более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия“», — сказано в сообщении СК.

Ректора задержали. Теперь предстоит решить, взять ли ее под стражу или отпустить под подписку о невыезде.

Сайт ТГМУ сообщает, что ректором учебного заведения является доктор медицинских наук, профессор, заведует кафедрой неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии Леся Чичановская.

В конце октября суд оправдал учителя физкультуры, которого заподозрили в педофилии.

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